Медики организовали еще 400 коек для пациентов с коронавирусом в Подмосковье

Москва, 24 апреля. Еще 400 коек для пациентов с коронавирусом появились в Балашихе по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Инфекционное отделение для приема пациентов с коронавирусом создали на базе роддома в микрорайоне Саввино. В медучреждении появились шлюзы для дезинфекции одежды врачей и система для подачи медицинских газов, кислородное оборудование.

В Саввино оборудовали станцию для дезинфекции автомобилей скорой помощи, сделали отдельную подъездную дорогу. Пациентов, которые раньше находились в роддоме, перевели в перинатальные центры или выписали.

По словам главного врача роддома Натальи Алимовой, в медучреждении есть необходимые средства индивидуальной защиты для медиков. Подготовлены гостиницы для врачей, горячее питание, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Как сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Московской области заболели 611 человек. Всего в регионе выявлено 7889 случаев заражения, полностью выздоровели 235 человек, скончались 66 человек.

Пациенты с хроническими заболеваниями находятся в группе риска. Коронавирус ускоряет течение основной болезни и может привести к летальному исходу.