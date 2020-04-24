Власти Москвы решили не украшать город к Первомаю

Москва, 24 апреля. Москву не будут украшать к 1 мая из-за ситуации с коронавирусом, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Столичные власти решили отменить в этом году традиционное праздничное оформление города к Первомаю. Отменена трансляция поздравительных роликов на медиафасадах и цифровых билбордах.

Архитектурно-художественную подсветку зданий и объектов также не будут переводить в праздничный режим, отметил Бирюков. Москвичи должны соблюдать режим самоизоляции, чтобы не заболеть коронавирусом.

16 апреля стало известно, что президент России Владимир Путин заявил о переносе Парада Победы на 9 мая. Глава государства пояснил, что эту праздничную дату невозможно отменить. Россияне могут отпраздновать 75-летие великой Победы дома.

Путин распорядился отложить все массовые мероприятия, приуроченные к знаменательной дате. Он подчеркнул, что здоровье граждан очень важно, а Россия пока не прошла пик эпидемии коронавируса.

Президент пообещал, что государство сделает все возможное, чтобы 9 мая окружить ветеранов вниманием и заботой.