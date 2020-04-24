Новый корпус для долечивания больных с COVID-19 заработает в Коммунарке 7 мая

Москва, 24 апреля. Около 2 тысяч коек будут сданы для долечивания больных с COVID-19 в Коммунарке 7 мая. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

В пятницу, 24 апреля, он осмотрел ход строительства быстровозводимых медицинских корпусов для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией на территории ГКБ №40 в Коммунарке. Собянин отметил, что ежедневно растущее число носителей вируса создает потребность разделения коечного фонда в высокотехнологичных клиниках.

«Поэтому мы приняли решение развернуть около 2 тысяч коек в виде быстровозводимых конструкций, специализированных медицинских конструкций, которые включают все необходимое для лечения пациентов», — рассказал он журналистам.

Собянин уточнил, что эти модули предназначены для размещения пациентов в удовлетворительном состоянии, которых в случае необходимости можно будет повторно направить на высокотехнологичное лечение.

По его словам, возведение модульных конструкций в Коммунарке началось 20 апреля, а 7 мая они будут сданы.

«Это означает, что вся эта махина будет смонтирована и запущена за 17 дней», — добавил мэр.

По данным оперштаба по мониторингу ситуации с коронавирусом, за последние сутки в Москве выявлено 2957 заболевших, а общее число инфицированных составляет 36 897 человек. 2735 полностью вылечились, 325 человек скончались.

В Москве продолжают действовать ограничительные меры: обязательный режим изоляции и пропускной режим.