Оперштаб Москвы сообщил о 2957 заболевших коронавирусом за сутки

Москва, 24 апреля. Оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в Москве выявлено еще 2957 заболевших.

По данным на 24 апреля, в Москве общее число заболевших составило 36 897 человек, 2735 полностью вылечились, 325 человек скончались.

За последние сутки в Москве умерли 37 пациентов с коронавирусом. У них была подтверждена пневмония, большинство больных имели хронические заболевания, в том числе атеросклероз, хронический бронхит, сахарный диабет.

Возраст пациентов с летальным исходом — от 37 до 86 лет. Столичные власти и сотрудники оперативного штаба напоминают москвичам о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

Данную меру приняли в конце марта, 15 апреля город перешел на режим цифровых пропусков. С 22 апреля все пропуска проверяются автоматически с помощью привязанных карт «Тройка».

Власти также запустили программу материальной поддержки для доноров плазмы крови переболевших коронавирусом пациентов. Плазма содержит антитела, которые помогут больным перебороть коронавирусную инфекцию.