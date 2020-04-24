Оперштаб по коронавирусу сообщил о 287 выздоровевших москвичах за сутки

Москва, 24 апреля. Оперативный штаб Москвы по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщил, что за сутки в городе выздоровели еще 287 пациентов.

Всего в Москве от коронавируса вылечились 2735 человек. По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития, власти наблюдают положительную динамику. Ежедневно увеличивается число выздоровевших.

По данным на 24 апреля, в столице зафиксировано еще 2957 случаев заражения коронавирусом. Всего в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах страны.

Напомним, что режим самоизоляции в Москве был введен в конце марта. Столичные власти приняли эти меры, чтобы остановить распространение коронавируса.

С 15 марта в регионе ввели режим цифровых пропусков для поездок на личном и общественном транспорте. Ездить по городу разрешается только при наличии уважительной причины.

Для пешеходов, которые выходят за продуктами и лекарствами, выгуливают собаку рядом с домом, пропуска не требуются. При выходе на улицу нужно использовать средства индивидуальной защиты, в том числе маску и перчатки.