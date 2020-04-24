Грабители в Подмосковье украли у африканца более 450 тысяч рублей

Москва, 24 апреля. Полиция задержала в Наро-Фоминске подозреваемых в разбойном нападении на гражданина Африки, сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

Иностранца поймали у одного из ресторанов, пригрозили ножом и отобрали 450 тысяч рублей, 3 тысячи долларов. Затем мужчину насильно посадили в автомобиль и отвезли в Апрелевку.

Там 34-летнего африканца удерживали, требуя перевести им на счет деньги. Однако банк заблокировал перевод. Подозреваемые отобрали у иностранца его банковскую карту и отпустили.

Правоохранители возбудили уголовное дело о разбое, двое фигурантов находятся под стражей, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что полиция задержала на территории трех регионов 18 человек, которые подозреваются в мошенничестве с лекарствами.