Синоптики предупредили москвичей о пониженном атмосферном давлении

Москва, 24 апреля. Облачная погода с дождем ожидается в столичном регионе в пятницу, воздух прогреется до 8 градусов тепла, пишут «Метеоновости».

В Москве столбики термометров покажут 5-7 градусов тепла, в Московской области — до 8 градусов тепла. Ветер подует с юго-запада со скоростью до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет пониженным и составит 738 мм ртутного столба. Влажность воздуха составит 60%. Такая погода неблагоприятна для людей с хроническими заболеваниями, пишет РИАМО.

В этом году зима была на редкость теплой и короткой, ее сменила ранняя весна. Температура воздуха в марте была выше климатической нормы, однако апрель оказался прохладным.