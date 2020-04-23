Приложение для лечащихся дома москвичей с коронавирусом появилось в Google Play

Москва, 23 апреля. Власти Москвы запустили приложение «Социальный мониторинг» для пациентов с коронавирусом, которые лечатся на дому, сообщается на сайте мэра столицы.

Приложение можно скачать из магазина Google Play. Оно позволяет москвичам оставаться в комфортных условиях и информировать об ответственном соблюдении карантина.

Электронный мониторинг поможет определить местоположение горожан, чтобы не подвергать риску заражения других граждан. Отмечается, что новая версия приложения также появится в App Store.

По словам главы столичного департамента информационных технологий Эдуарда Лысенко, эти технологии ориентированы только на зараженных жителей, пишет РИАМО.

Москва входит в десятку регионов страны с наибольшим числом заразившихся коронавирусом. Как сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с коронавирусом, в Москве за сутки выявили 1959 новых случаев коронавируса.

Всего в столице зафиксировано 33 940 заболевших. Это объясняется тем, что в Москве находятся международные аэропорты, которые принимали рейсы с пассажирами из эпидемиологически неблагополучных стран.

Режим самоизоляции действует в Москве с 30 марта, 15 апреля ввели систему цифровых пропусков. Мэр Москвы Сергей Собянин призвал горожан оставаться в самоизоляции.