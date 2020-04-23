Воробьев не исключил ухудшения ситуации с коронавирусом в Подмосковье в мае

Москва, 23 апреля. Май может стать для Московской области более сложным периодом, чем апрель, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

Введенный в Подмосковье режим самоизоляции дает результаты. Однако тестирование всего населения страны на коронавирус невозможно, считает глава региона.

«И наша задача — понять, что в следующем месяце нас ждет, может быть, еще более сложный период», — не исключил Воробьев.

Напомним, что с 15 апреля в Московской области был введен режим пропусков. Его необходимо оформить всем, кто собирается в поездку по региону на общественном и личном транспорте. Это касается водителей и пассажиров автобусов, метро, МЦК.

Москва и Московская область по-прежнему находятся на первых строчках в десятке регионов страны с наибольшим числом зараженных коронавирусом.

Это связано с тем, что в регионе находятся крупные международные аэропорты, принимавшие рейсы с иностранцами и россиянами, которые вернулись на родину после заграничных поездок. Власти вводят все необходимые меры, чтобы остановить распространение вируса.

По данным на 23 апреля, в Московской области заболели коронавирусом за сутки 688 человек.