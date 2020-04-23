Появилось видео с покореженным BMW после ДТП на Рублевке

Москва, 23 апреля. Страшное ДТП произошло на Рублево-Успенском шоссе в Москве, BMW на скорости врезался в дерево. Иномарку буквально разорвало на части, водитель впал в кому.

Авария произошла днем 23 апреля возле деревни Дунино. Водитель не справился с управлением и вылетел в кювет. Мужчина получил серьезные травмы, его срочно госпитализировали, передает «360».

По словам соседа, 66-летний пострадавший находится в больнице Красногорска. Он не исключил, что у автомобилиста за рулем мог случиться сердечный приступ. Сосед заявил, что никогда не видел мужчину пьяным.

В ГУ МВД Москвы отметили, что в момент происшествия в BMW находился только водитель. На месте ДТП работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что в Петербурге водитель Ford врезался в столб светофора. Мужчина, который находился за рулем, не пострадал.