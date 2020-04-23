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Летящий из Крыма в Москву самолет подал сигнал тревоги

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Летящий из Крыма в Москву самолет подал сигнал тревоги

Москва, 23 апреля. Самолет, следующий из Симферополя в Москву, подал сигнал в тревоги, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Письмо об угрозе взрыва на борту самолета поступило на электронную почту аэропорта «Шереметьево». Сообщение было отправлено анонимно.

Аналогичные сообщения о «минировании» самолетов поступают почти каждый день с начала марта. Неизвестные «заминировали» более сотни рейсов.

Злоумышленники рассылают письма на электронную почту аэропортов, судебных инстанций, вокзалов. Ни одна из угроз не подтвердилась. Правоохранители выясняют, кто стоит за лжеминированием.

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