В Москве зафиксировано 1959 новых случаев коронавируса за сутки

Москва, 23 апреля. Число заразившихся коронавирусом в Москве увеличилось на 1959 за сутки, всего в столице зарегистрировано 33940 случаев заболевания. Об этом сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

За сутки от коронавируса в России скончались 42 человека, в том числе 27 пациентов в Москве. Количество заразившихся в стране достигло 62 773.

В Московской области за сутки зафиксированы 688 новых случаев коронавируса. Количество заразившихся COVID-2019 в Подмосковье составило 7278.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что карантинные мероприятия в России в связи с коронавирусом нужно и дальше «четко администрировать». Он подчеркнул, что поддерживает профилактику лечения заболевания для того, чтобы минимизировать количество тяжелобольных. Мэр Москвы призвал не расслабляться и дальше предпринимать все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.

О вспышке нового типа коронавируса стало известно в декабре 2019 года. Тогда появилась информация о многочисленных случаях пневмонии в городе Ухань, вызванной коронавирусом нового типа. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире.

В России предпринимают все необходимые меры для борьбы с коронавирусом. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, фитнес-центры, рестораны и бары, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленку, школы и вузы продолжают работу в дистанционном режиме.