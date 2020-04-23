Более 180 пациентов с коронавирусом выздоровели в Москве за сутки

Москва, 23 апреля. Еще 181 пациент вылечился от коронавируса в Москве, сообщили в оперативном штабе по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова отметила, что число москвичей, выздоровевших от коронавируса, увеличилось до 2448. Она выразила надежду, что новая методика лечения с использованием донорской плазмы крови и гелия дадут результат.

Напомним, что столичные власти предложили материальную компенсацию выздоровевшим москвичам. Они могут сдать плазму крови для лечения других пациентов.

В плазме переболевших коронавирусной инфекции содержатся антитела, необходимые для выздоровления. Выплаты за донорство плазмы составляют до пяти тысяч рублей.

По данным на 23 апреля, в Москве зафиксировали 1959 новых случаев заражения коронавирусом, в Московской области — 688. Столичный регион находится на первом месте в десятке регионов с наибольшим числом больных. В тройку также входит Петербург и Мурманская область.

В общей сложности в России зафиксировано 62 773 заболевших.