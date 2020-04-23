Штормовой ветер повалил более 40 деревьев в Подмосковье

Москва, 23 апреля. Сильный ветер в Московской области повалил более 40 деревьев, повреждены 12 автомобилей, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС России по региону.

Накануне в Подмосковье ветер усилился до 20 метров в секунду. Деревья были повалены в 14 городских округах, 12 машин получили сильные повреждения.

По данным МЧС, в семи городских округах произошел разрыв ЛЭП, сотни местных жителей лишились электричества. В Балашихе зафиксировали падение рекламного щита.

В настоящий момент электроснабжение восстановлено, рабочие убрали деревья, пишет РИАМО.

По данным синоптиков, 23 апреля в московском регионе ветер усилится до 17 метров в секунду. В некоторых районах пройдет дождь.