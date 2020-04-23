Дождливая погода установится в Москве

Москва, 23 апреля. Облачная погода и небольшие осадки ожидаются в Москве в четверг, атмосферное давление будет пониженным, пишут «Метеоновости».

В некоторых районах столицы пройдет дождь. Температура воздуха в Москве составит 5-7 градусов тепла, в Московской области столбики термометров поднимутся до 8 градусов тепла.

Ветер подует с северо-запада со скоростью до 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 742 мм ртутного столба. Такая погода может повлиять на самочувствие, пишет РИАМО.

Синоптики напоминают, что температура воздуха в Москве в апреле на несколько градусов ниже климатической нормы. На этой неделе снова наступило похолодание.