Мосгорстат назвал самые высокооплачиваемые профессии в столице

Москва, 23 апреля. Самую высокую зарплату в Москве в начале 2020 года получали специалисты финансово-страховой отрасли. Об этом свидетельствуют данные Мосгорстата.

Средняя зарплата специалистов в этой сфере в январе текущего года составила 160,5 тысячи рублей. Второе место по уровню оплаты труда заняли работники в области информации и связи с доходом в 130,6 тысячи, передает RT.

Кроме того, высокие зарплаты отмечены в сфере обеспечения электроэнергией, газом, паром, кондиционирования воздуха (106,9 тысячи), а также профессиональной, научной, технической деятельности (106 тысяч рублей) и образования (89,3 тысячи рублей).

Работники сферы услуг (гостиниц и общепита), наоборот, в январе 2020 года получили меньше других — 42,3 тысячи рублей. Уровень оплаты труда с началом года снизился также у тех, кто занят в строительстве и прочих видов услуг, деятельности по операциям с недвижимостью и в административной работе.

В связи с эпидемией COVID-19 многие российские работодатели были вынуждены существенно сократить число своих сотрудников и оптимизировать рабочий процесс. Одни пошли на сокращения, другие ограничились уменьшением заработной платы.

Ранее заведующий филиалом Московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, как стоит вести себя в том случае, если работодатель урезал зарплату под предлогом самоизоляции и эпидемии. Защитник заверил, что в таком случае сотрудник в праве обратиться в трудовую инспекцию или даже в суд. Более того, у него есть основания поставить вопрос о повышении зарплаты, если условия или объем его работы существенно изменились.