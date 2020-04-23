Новые виды заявок на пропуск появились в приложении «Моя Москва»

Москва, 23 апреля. Дополнительные виды заявок для служащих и волонтеров Москвы на получение кода, позволяющего через СМС оформить цифровой пропуск на передвижение по городу, появились в приложении «Моя Москва». Об этом сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

Напомним, что ранее Собянин подписал указ о введении в Москве спецпропусков на период действия режима самоизоляции для поездок на личном и общественном транспорте. С 15 апреля их наличие стало обязательным. Цифровой пропуск необходим москвичам для передвижения на любом виде личного и общественного транспорта, включая такси.

«Сейчас в приложении «Моя Москва» при выборе пункта «Оформить заявку на пропуск по СМС» в разделе «Цифровой пропуск» доступно пять пунктов: для работающих, служащих, волонтеров, посетителей медицинских учреждений и иных целей», — говорится на сайте мэра.

Каждый, кому необходимо ездить на работу, для получения кода должен указать ИНН и краткое название компании, а пациенты — дату рождения и название лечебного учреждения.

Служащим нужно ввести только номер служебного удостоверения, а волонтерам — личный номер и дату рождения. Если причина выхода из дома другая, ее необходимо указать в категории «Иные цели».

После оформления заявки (независимо от ее типа) каждому жителю столицы придет сгенерированный код, который поможет получить пропуск. Код нужно скопировать и отправить СМС на номер 7377. В ответ придет сообщение с данными цифрового пропуска.

Контроль за наличием спецпропусков на передвижение по столице усиливается с каждым днем. Как передает «Вечерняя Москва», Собянин заявлял, что в столице «в значительной степени» наращивается режим самоизоляции. Это происходит в связи с тем, что угроза коронавирусной инфекции в городе не ослабевает, ежедневно регистрируется большое количество диагностированных больных, больных с пневмонией и с явными признаками COVID-19. Москва по-прежнему лидирует по числу носителей инфекции в России.