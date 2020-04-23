Москва, 23 апреля. Более 3,9 миллиона жителей Москвы привязали номера автомобилей к цифровым пропускам. Об этом сообщает пресс-службы департамента транспорта Москвы.

Сейчас в Москве действуют более 2,5 тысяч комплексов фото- и видеофиксации, которые помогают сотрудникам департамента транспорта и дорожной полиции проверять наличие пропусков.

«Уже более 3,9 млн автомобилистов в Москве привязали номера машин к цифровому пропуску. 22 апреля с 00.00 до 19.00 по дорогам Москвы передвигались более 1,5 млн автомобилей. Без пропуска – 230 тыс. машин (15% от всех)», — говорится в сообщении ведомства.

В публикации подчеркивается, что по итогам первого дня можно сказать, что автоматизированная система проверки пропусков работает повсеместно.

Напомним, что с 15 апреля в московском регионе ввели систему пропусков. Жители региона должны получить 16-значный код, который дает право поездок на личном и общественном транспорте по уважительной причине. Согласно данным «Яндекса», большинство жителей Московской области на Пасху остались дома.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 177 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавируса. Данную информацию подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.