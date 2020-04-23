Директор московского центра занятости назвал условия для получения пособия по безработице

Москва, 23 апреля. В Москве официально признаны безработными 18 тыс. человек, из которых 14 тыс. уже получают пособие по безработице, сообщил директор Центра занятости «Моя работа» Роман Шкут в прямом эфире Департамента труда и соцзащиты Москвы на YouTube.

По словам Шкута, ежедневно его центр занятости получает порядка 7 тыс. заявок на получение пособия. В настоящий момент пособие получают 14 тыс. человек.

Он также перечислил необходимые условия для получения повышенной выплаты, размер которой составляет 19,5 тыс. рублей. Для этого у соискателя должна быть московская прописка и в этом году он должен был отработать не менее 60 календарных дней.

При подаче заявлений москвичи часто допускают одинаковые ошибки. В частности, неправильно прикрепляют к онлайн-заявке основные документы. Около 20% не имеют постоянной прописки в столице или продолжают официально работать.

По словам Шкута, центр занятости расширил штат, что позволило увеличить пропускную способность сайта. С 30 марта центр присваивает москвичам статус безработного в дистанционном формате за шесть рабочих дней с момента подачи заявления.

Чтобы претендовать на максимальное пособие в размере 12 130 рублей, соискатель должен был работать в течение полугода, предшествующему регистрации в качестве безработного. Минимальное пособие составляет 1,5 тыс. рублей.

Напомним, 17 апреля постановление о максимальных выплатах безработным гражданам подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Размер пособия в апреле-июне составит 12 130 рублей. На это потребуется 33,36 миллиарда рублей. Для тех безработных, у кого есть несовершеннолетние дети, размер пособия увеличится из расчета три тысячи рублей на каждого ребенка одному из родителей.

Согласно постановлению, пособия будут выделять только тем, кто потерял работу в период с 1 марта, не нарушив при этом трудовую дисциплину.

В минувший вторник глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов направил письмо в адрес Мишустина, в котором предложил расширить меры поддержки безработных граждан в период пандемии, передавала «Газета.ру».