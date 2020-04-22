Оперштаб сообщил о смерти 27 москвичей с коронавирусом

Москва, 22 апреля. В Москве скончались 27 пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Как сообщает официальный канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом, общее число погибших составляет 288 человек.

У всех погибших была подтвержденная пневмония и положительный тест на коронавирус. Возраст умерших – от 38 до 90 лет.

Отметим, что большинство пациентов имели сопутствующие заболевания, включавшие в себя гипертонию, сахарный диабет и хронический лимфолейкоз. У 38-летнего пациента был хронических бронхит.

«Оперативный штаб напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения режима самоизоляции», — сообщили в ведомстве.

Напомним, что в Москве и области 15 апреля был введен режим пропусков. Разрешительные бумаги необходимо получать для передвижения на общественном или личном транспорте. Кроме того, гражданам необходимо иметь цифровые пропуска для поездок на велосипеде и самокате.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее зараженных во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 177 тысяч человек.