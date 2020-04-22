Камеры зафиксировали 230 тысяч водителей без пропусков в Москве за сутки

Москва, 22 апреля. Около 230 тысяч автомобилей, чьи водители не имели пропуска, были зафиксированы в Москве в течение последних суток. Нарушения были выявлены благодаря 2,5 тысячам камер фотовидеофиксации. Об этом сообщает пресс-служба Московской административной дорожной инспекции (МАДИ).

Если факт нарушения подтвердится, то водителям будет выписан штраф на сумму 5 тысяч рублей.

«За первый день автоматического контроля за передвижением транспортных средств в Москве выявили 230 тыс. автомобилей, водители которых не оформили цифровые пропуска. Сейчас их данные обрабатываются - если информация подтвердится, все водители получат штрафы 5 тыс. рублей», — сказали в пресс-службе.

Напомним, что режим пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте был введен в Москве и области 15 апреля. Согласно указу мэра, с 22 апреля передвигаться на общественном транспорте можно будет только с картами «Тройка», «Стрелка», месячным единым проездным билетом, а также социальной картой москвича.

В декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная вспышка пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем заболевания стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время число носителей коронавирусной инфекции во всем мире достигает 2,7 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.

С учетом риска распространения коронавируса в некоторых регионах России был введен режим тотальной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.