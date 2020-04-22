Власти Москвы назвали условия для введения дополнительных ограничительных мер

Москва, 22 апреля. Начальник Главного контрольного управления Евгений Данчиков назвал условия, при которых в Москве будут прорабатываться новые ограничительные меры. По его словам, это произойдет, если динамика заболевших будет нарастать.

«Пока статистика поводов для оптимизма не дает… Если динамика по заболеваниям будет возрастать, то, наверное, будут дальше прорабатываться какие-то ограничительные дополнительные меры, поскольку ничего другого нового не существует, кроме как оградить заболевание, локализовать его, и тогда уже лечить и устранять», — заявил Данчиков в эфире телеканала «Россия 24».

Возможность ослабления режима изоляции чиновник связывает с дисциплиной москвичей.

Отметим, ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко поделился мнением, когда в стране будет снят режим самоизоляции. По словам эксперта, решение об этом будет принимать индивидуально каждый регион, однако в сложившейся ситуации губернаторы не снимут карантин после 30 апреля.

По мнению Онищенко, главы регионов в своем решении будут отталкиваться от ситуации, которая сложится к 29 апреля, так как сегодняшний день не является основанием для прогнозов.

В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пик пандемии коронавируса в стране ожидается в середине мая. По его словам, на данный момент показатель числа новых случаев инфицирования растет, но не угрожает системе здравоохранения, передает «Газета.ру».

По данным на 22 апреля, в России за сутки выявили 5,2 тыс. новых случаев COVID-19 в 78 регионах страны. Это меньше показателей предыдущих суток, когда в стране зафиксировали 5,6 тыс. новых зараженных, передает RT. Всего в РФ насчитывается свыше 57 тыс. случаев коронавируса, более 31 тыс. заболевших обнаружены в Москве. 513 пациентов скончались.