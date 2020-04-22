Камеры с искусственным интеллектом помогают врачам в Отрадном бороться с коронавирусом

Москва, 22 апреля. В клинической больнице «Медси» в Отрадном были установлена система с искусственным интеллектом, которая позволит быстро и эффективно мониторить качество ухода за пациентами. Авторы проекта отмечают, что новая технология позволит свести к минимуму угрозу для медицинского персонала.

Система снабжена камерами с искусственным интеллектом, каждая из которых наблюдает за одной из палат, где располагаются от одного до четырех пациентов. Отмечается, что камеры стоят лишь около 4 тысяч рублей за штуку, а их обслуживание обходится в сто рублей в день. Впрочем, создатели проекта «Третье мнение» заявили, что готовы предоставить больнице свою систему на некоммерческих условиях.

Благодаря камерам и искусственному интеллекту, врачам не нужно часто проверять больных, подвергая себя риску заразиться. Камеры сами измеряют температуру пациентов, передавая данные врачам.

Кроме того, новая система может распознавать визит врача, проверять, носят ли сотрудники защитные костюмы, а также мониторит активность пациента и положение его тела. Точность анализа составляет 95%. Также система позволяет врачам решать все вопросы по голосовой связи, что избавляет медицинских работников от чрезмерных контактов с больными, пишет телеканал «360».

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту общее количество зараженных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 177 тысяч человек.