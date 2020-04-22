Коронавирусом за сутки заразился еще 631 человек в Подмосковье

Москва, 22 апреля. Врачи за сутки выявили 631 новый случай заражения опасной коронавирусной инфекцией в Подмосковье. Общее количество инфицированных граждан в регионе достигло 6590. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

Всего по России за сутки были официально зарегистрированы 5236 новых случаев заражения, 547 пациентов успешно побороли заболевание и уже были выписаны из медицинских учреждений. С начала пандемии в стране были выявлены 57999 пациентов с опасной коронавирусной инфекцией, 4420 человек поправились, 513 человек умерли, передает РИАМО.

На территории Москвы и области до конца апреля действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключения касаются только тех случаев, когда необходимо сходить в аптеку или магазин. Кроме того, с 15 апреля введен режим пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте.

Ранее сообщалось, что коронавирус побороли еще 210 пациентов в Москве. Общее количество выздоровевших в столице достигло 2267.