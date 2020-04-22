Москвичам рассказали, сколько цифровых пропусков нужно для поездки на дачу

Москва, 22 апреля. Жителям Москвы необходимо получить один или два цифровых пропуска для поездок на дачу в зависимости от того, когда они намерены вернуться обратно в город. Об этом говорится на официальном сайте мэра столицы.

Отмечается, что если вы планируете вернуться домой в тот же день, то пропуск на обратную дорогу вам не понадобиться, передает РИАМО.

«Если вы поедете на дачу с ночевкой и будете возвращаться на следующий день, вам потребуется получить новый пропуск», — говорится в сообщении.

Горожанам напомнили, что получить спецпропуск для поездок на транспорте в личных целях можно не чаще, чем два раза за одну календарную неделю. Для его оформления необходимо указать ФИО, тип, а также серию и номер документа, удостоверяющего личность, номер телефона, адрес отправления и назначения.

Если вы планируете передвигаться на служебном автомобиле, то нужно указать еще и госномера, а для поездки на общественном транспорте данные электронной транспортной карты.