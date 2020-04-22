Спрос на аренду домов в Подмосковье вырос после введения режима самоизоляции

Москва, 22 апреля. Спрос на аренду загородной недвижимости в Московской области вырос после введения режима самоизоляции. Об этом сообщили представители агентства ЦИАН и «Авито Недвижимость».

По словам специалистов, в период с 15 марта по 15 апреля количество просмотров объявлений о сдаче недвижимости в долгосрочную аренду увеличилось почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

«С 1 по 15 апреля 2020-го против аналогичного периода 2019 года количество просмотров аренды загородного дома увеличилось в 4,3 раза. Аренда загородного дома в такой ситуации становится хорошей альтернативой заграничной поездке в отпуск», — рассказали в агентстве недвижимости.

Старший специалист по связям с общественностью компании «Авито Недвижимость» Анастасия Глотова также выразила мнение, что спрос на аренду загородных домов вырос из-за запрета на прогулки по городу. Отмечается, что дачи и дома лидируют по популярности, передает телеканал RT.

«Вероятно, это связано прежде всего с режимом самоизоляции, который люди хотят провести в комфортных условиях. Сегодня в структуру спроса входят все типы загородного жилья: дачи, дома, коттеджи и таунхаусы», — сообщила Глотова.

Специалисты отмечают, что введение ограничительных мер подтолкнуло жителей арендовать даже самую дорогую недвижимость в Подмосковье, стоимость которой доходит до 400 тысяч рублей в месяц. При этом отмечается, что на сегодняшний день спрос на аренду пошел на спад.