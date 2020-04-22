Росгвардейцев обеспечивают дополнительными средствами защиты от коронавируса в Москве

Москва, 22 апреля. Московских сотрудников Росгвардии обеспечили дополнительными средства индивидуальной защиты от коронавирусной инфекции. Бойцов подразделений снабдили не только масками и перчатками, но и специальными очками. Об этом говорится на официальном сайте управления Росгвардии по Москве.

«Заступающих на службу по охране общественного порядка, наряду с уже имеющимися средствами индивидуальной защиты дополнительно обеспечивают специальными защитными очками», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято для обеспечения дополнительной степени защиты сотрудников от опасной инфекции при общении с горожанами. Первыми средства защиты получили бойцы подразделений вневедомственной охраны и ОМОН, передает «Вечерняя Москва».

Отмечается, что сотрудники столичного управления Росгвардии продолжают выполнять работу по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.

В подразделениях принимаются все необходимые профилактические меры. Личный состав проходит обязательный медицинский осмотр и термометрию. Все помещения, территория и служебный транспорт регулярно дезинфицируются. Во время несения службы росгвардейцы строго придерживаются необходимых мер безопасности.