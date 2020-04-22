Власти Москвы опровергли дефицит соли в магазинах

Москва, 22 апреля. Информация о дефиците пищевой соли в столичных магазинах не имеет ничего общего с действительностью. Повышенный спрос на данный продукт также отсутствует. Об этом говорится в пресс-релизе департамента торговли и услуг Москвы.

Ранее в некоторых СМИ была опубликована информация о том, что рекомендации Минздрава РФ по использованию соляного раствора для профилактики коронавируса якобы привели к ажиотажному спросу на соль.

«Москвой достигнуты договоренности по поставке в 2020 году соли в объеме 30 тысяч тонн, которые в случае необходимости могут быть увеличены в два раза», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при этом за неделю горожане потребляют всего 670 тонн пищевой соли. Увеличение спроса на соль в Москве было зафиксировано 17 и 26 марта, но на сегодняшний день продажи данного продукта вернулись на обычный уровень, передает РИАМО.

«Дефицита соли пищевой и существенного роста цен на нее в городе не наблюдается», — сказали в пресс-службе.

Кроме того, за месяц оптово-отпускные цены на пищевую соль упали на 2% с 10,45 рубля до 10,20 рубля за килограмм.