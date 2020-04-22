В Москве задержали около 15 водителей с коронавирусом

Москва, 22 апреля. Полиция задержала около 15 автомобилистов с коронавирусной инфекцией и контактировавших с ними граждан в Москве. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Задержание нарушителей режима самоизоляции проводили сотрудники административной дорожной инспекции.

«Эти автомобили перемещены на специальные стоянки, а людей забрала скорая помощь в медицинские учреждения», — заявил Ликсутов.

Ранее заммэра сообщал, что около 3,7 миллиона столичных автомобилистов получили специальные цифровые пропуска для передвижения по городу. Он подчеркнул, что по состоянию на утро 22 апреля в Москве были выявлены более 5 тысяч машин, которые не имели верификации в автоматизированной системе Москвы и Подмосковья, передает «Парламентская газета».

В Москве и области с 15 апреля введен режим пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте. Данные меры были приняты в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции. Кроме того, в городе введен режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключением являются те случаи, когда нужно выйти за лекарствами или продуктами.

По информации оперативного штаба, в столице на данный момент выявлены порядка 32 тысяч случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией, из них 2548 случаев были зарегистрированы за минувшие сутки.