Пациентка умерла в КТ-центре для диагностики коронавируса в Москве

Москва, 22 апреля. Москвичка с симптомами ОРВИ скончалась во время диагностики в КТ-центре столицы. Причину смерти женщины установят специалисты по результатам судебно-медицинской экспертизы. Об этом говорится на сайте департамента здравоохранения Москвы.

В сообщении подчеркивается, что женщина с характерными симптомами острой респираторной вирусной инфекции самостоятельно обратилась в медцентр для диагностики. Специалисты не обнаружили у нее дыхательной недостаточности, температура пациентки была невысокой — 37 градусов. Женщина почувствовала резкое ухудшение состояния во время проведения медицинских процедур, передает РИАМО.

Врачи приняли все необходимые реанимационные меры, однако спасти ее не удалось, женщина скончалась до прибытия скорой помощи, которая приехала на место происшествия в течение семи минут.

Подчеркивается, что последние несколько недель пациентка не обращалась к медикам за помощью. Причину смерти установят после вскрытия.

Напомним, что в столице функционируют специальные КТ-центры, в которых проводится диагностика горожан с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирусную инфекцию. В настоящее время москвичи с ОРВИ должны соблюдать режим самоизоляции наравне с зараженными коронавирусом гражданами, которые лечатся на дому.