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Труп связанного мужчины с мешком на голове нашли в Москве-реке

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Труп связанного мужчины с мешком на голове нашли в Москве-реке

Москва, 22 апреля. Тело неизвестного мужчины со связанными конечностями и мешком на голове извлекли из Москвы-реки. Информацию о случившемся Федеральному агентству новостей подтвердил собственный источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, страшная находка была обнаружена на участке реки вблизи Пушкинской набережной. В настоящее время представители правоохранительных органов пытаются установить личность погибшего мужчины, потому что при нем не было обнаружено никаких документов.

Полицейские рассматривают версию криминала.

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