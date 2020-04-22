Семнадцатилетняя девушка едва не зарубила топором родственницу в центре Москвы

Москва, 22 апреля. 17-летняя девушка набросилась с топором на свою родственницу в одной из квартир в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по столице.

По имеющейся информации, инцидент произошел 22 апреля в одном из жилых домов в центре столицы. 17-летняя девушка вооружилась топором и беспричинно нанесла множественные удары по различным частям тела своей родственницы. Пострадавшую женщину экстренно госпитализировали в одно из медицинских учреждений города, передает РИАМО.

Нападавшая была задержана и доставлена в медучреждение для оказания психиатрической помощи. В данный момент правоохранители проводят проверочные мероприятия и пытаются разобраться в обстоятельствах, а также причинах случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.