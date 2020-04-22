Цифровые пропуска за утро проверили у 70 тысяч пассажиров в Москве

Москва, 22 апреля. Пропуска для передвижения на транспорте с начала дня проверили у около 70 тыс. жителей в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, специалисты проводят выборочный контроль на неземных видах транспорта. От отметил, что около 100 пассажиров не имели разрешительных документов на передвижение.

«ГКУ «Организатор перевозок» принимает меры административного характера к тем людям, у кого вообще нет пропусков», — заявил Ликсутов.

Он также добавил, что утром 22 апреля около 500 горожан пытались пройти в столичную подземку без пропуска. Еще у 100 пассажиров пропуск был, но не была привязана транспортная карта.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о дополнительных изменениях в пропускном режиме из-за ситуации с коронавирусной инфекцией. Соответствующие указы были опубликованы на сайте градоначальника. Кроме того, Собянин подчеркнул, что все временные ограничения продлеваются в городе до 1 мая.

Напомним, что режим пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте был введен в Москве и области 15 апреля. Согласно указу мэра, с 22 апреля передвигаться на общественном транспорте можно будет только с картами «Тройка», «Стрелка», месячным единым проездным билетом, а также социальной картой москвича.