Две трети умерших москвичей с коронавирусом не обращались на ранней стадии за медпомощью

Москва, 22 апреля. Большинство умерших людей с коронавирусной инфекцией в Москве не обратились своевременно за медицинской помощью. Об этом сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

«Две трети умерших пациентов не обращались на ранней стадии за медицинской помощью и не вызывали на дом врача из поликлиники», — говорится в сообщении.

Коронавирусную инфекцию можно спутать с ОРВИ или сезонной аллергией, отметили в оперативном штабе. Там предупредили, что даже незначительные на первый взгляд симптомы, в том числе кашель, насморк, повышение температуры, могут быть свидетельством начала заболевания инфекцией.

«Ухудшение состояния до крайне тяжелого в большинстве случаев происходит резко, на 5-8-й день после заражения, и требует немедленной госпитализации», — пояснили в штабе.

Напомним, за прошедшие сутки выявили 2548 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Москве. Общее число инфицированных в городе достигло 31981. По стране число жертв коронавируса за сутки увеличилось на 57 человек. Больше всего умерших оказалось в Москве — 28 человек.

О распространении коронавирусной инфекции нового типа стало известно в конце прошлого года. Тогда китайские власти сообщили о вспышке заболевания, вызывающего пневмонию. Ученые выяснили, что причина этому — коронавирусная инфекция нового типа. Власти России делают все возможное для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. В частности, введен режим самоизоляции, закрыты развлекательные центры, бассейны и фитнес-центры, многие работодатели перевели своих сотрудников на удаленный режим работы.