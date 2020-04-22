В Москве более 2,5 тыс. человек за сутки заразились коронавирусом

Москва, 22 апреля. Медики за прошедшие сутки выявили 2548 новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией в Москве. Общее число инфицированных в городе достигло 31981. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

С начала пандемии в столице успешно побороли заболевание и были выписаны из больниц 2267 человек, 261 пациент скончался. Всего за минувшие сутки на территории России официально зарегистрированы 5236 новых случаев заражения опасной инфекцией в 78 регионах страны. Отмечается, что почти у половины новых пациентов отсутствовали клинические проявления данного вируса. За сутки жертвами болезни стали 57 человек, выздоровели 547 пациентов, передает РИАМО.

На сегодняшний день общее количество зараженных в РФ приблизилось к отметке в 57999. С начала эпидемии зафиксировано 513 летальных случаев, выздоровели и были выписаны 4420 человек.

Напомним, что в Москве и области введен режим обязательной самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать дома без крайней необходимости. Ограничительные меры действуют до 1 мая. Выходить на улицу можно только для того, чтобы купить лекарства или продукты. Кроме того, с 15 апреля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.