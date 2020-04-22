Коронавирус побороли еще 210 человек в Москве

Москва, 22 апреля. Коронавирус побороли еще 210 пациентов в Москве. Общее количество выздоровевших в столице достигло 2267. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, в столице наблюдается положительная динамика выздоровления пациентов с коронавирусной инфекцией, количество вылечившихся увеличивается уже более чем на 200 человек ежедневно. Она выразила надежду, что новый метод лечения опасного заболевания с помощью донорской плазмы переболевших коронавирусом будет способствовать сохранению положительной динамики по борьбе с болезнью, передает РИАМО.

Власти столицы предлагают переболевших инфекцией москвичам стать донорами плазмы. Специалисты считают, что в крови таких людей содержатся антитела, которые способны противостоять вирусу. Подобный метод лечения является одним из самых эффективных в условиях отсутствия вакцины.

Донором плазмы крови может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусом и не страдающий хроническими заболеваниями. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатит В и С.