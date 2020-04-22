Вильфанд рассказал, когда аномальные холода уйдут из Москвы

Москва, 22 апреля. Аномально холодная погода в Москве продержится до конца рабочей недели. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, столица будет находиться во власти морозов до начала выходных, температура воздуха в городе не поднимется выше 8 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до нулевой отметки. Отмечается, что показатели температуры будут на 3-4 градуса ниже климатической нормы.

Уже в субботу показатели термометров начнут подниматься к отметкам выше нуля. По данным синоптиков, в среду, четверг и пятницу днем в столице прогнозируется плюс 6-8 градусов, в субботу и воскресенье — плюс 7-12 градусов.

Ранее метеорологи предупреждали, что среда, 22 апреля, станет самым ненастным днем недели — на центральную часть России обрушится штормовой ветер, который принесет холодный арктический фронт, передает «Ридус».