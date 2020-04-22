Москвичей предупредили об усилении ветра и осадках в среду

Москва, 22 апреля. В Москве ожидается усиление порывов северного ветра до 20 метров в секунду в среду. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Спасатели рекомендуют москвичам обходить рекламные щиты и шаткие массивные конструкции, а также не укрываться под массивными деревьями из-за неблагоприятных метеоусловий, прогнозируемых в столице 22 апреля. Автовладельцам посоветовали парковать свои транспортные средства подальше от деревьев и плохо закрепленных конструкций.

Горожан призвали быть бдительными и не оставлять своих детей без присмотра, передает РИАМО.

По словам синоптиков, местами в столице возможны небольшие осадки в виде дождя. Воздух прогреется до плюс 7 градусов, в области столбики термометров будут фиксировать до плюс 8 градусов. Атмосферное давление будет неустойчивым и к середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба.