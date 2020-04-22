Автоматическая проверка цифровых пропусков на транспорте началась в Москве и Подмосковье

Москва, 22 апреля. С этой среды в Московском регионе начнет работать автоматизированный контроль наличия цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Пропускной режим был введен указом мэра Москвы Сергея Собянина и аналогичным постановлением губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как отметил Собянин, данные меры позволят отказаться от системы ручного контроля пропусков, задействовав функции автоматизированных систем. Подчеркивается, что речь не идет об ужесточении ограничительных мер, а лишь о техническом совершенствовании системы цифровых пропусков.

«Это не совсем ужесточение, система уже была введена, она действует. Просто на сегодняшний момент будут использованы технические средства разные: турникеты в метро, городские камеры видеонаблюдения», — объяснил первый заместитель руководителя аппарата мэра Алексей Немерюк.

Для того, чтобы совершить в Москве поездку на общественном транспорте или в метро, необходимо иметь карту «Тройка», «Стрелка», месячный проездной или же социальную карту жителя Москвы или Подмосковья. Также нужно внести номера этих карт в цифровой пропуск через специальный раздел на сайте nedoma.mos.ru. Жители Московской области могут воспользоваться сайтом госуслуг или же мобильным приложением «Госуслуги СТОП Коронавирус».

После этого турникеты, установленные на входе в метро или же валидаторы в наземном общественном транспорте, считают информацию с карты и пропустят пассажира. Как отметили в мэрии, внести информацию о карте следует не позже, чем за пять часов до поездки.

В конце 2019 года в китайском городе Ухань началась массовая вспышка пневмонии. Позднее было установлено, что возбудителем заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту количество зараженных во всем мире достигает 2,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни почти 171 тысячи человек.