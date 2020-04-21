Домочадцам заразившихся COVID-19 в Подмосковье разрешили выходить на улицу

Москва, 21 апреля. Жители Подмосковья, живущие вместе с заразившимися COVID-19, смогут с 22 апреля выходить из дома, но не далее 100 метров, сообщается в постановлении губернатора Московской области.

Согласно документу, тем, кто живет с инфицированными коронавирусом, нужно придерживаться такого же режима самоизоляции. Исключение составляют обращение за неотложной медпомощью, поход в ближайший магазин за продуктами, выгул домашних животных на расстоянии не больше 100 метров от дома, а также вынос мусора. Подчеркивается, что запрещено ездить на транспорте за исключением экстренной поездки к врачу.

Режим всеобщей самоизоляции действует в Подмосковье с 29 марта. С 15 апреля в регионе введена система цифровых пропусков для передвижения на транспорте. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев не исключил, что режим самоизоляции будет продлен на майские праздники, передавал RT. В это время возможен рост числа дачников.

Во вторник также сообщалось, что в Московской области разрешается передвижение грузового транспорта без специальных пропусков в период с 22.00 до 6.00. Соответствующие изменения были внесены в порядок оформления и использования цифровых пропусков для передвижения по региону.

По данным на 21 апреля, на территории России зарегистрировано более 52 тыс. случаев заражения, 456 человек умерли, передает «Газета.ру». Более 3,8 тыс. человек полностью вылечились и были выписаны из больниц.