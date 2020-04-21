Около 250 тысяч автомобилей без пропусков были обнаружены на улицах Москвы

Москва, 21 апреля. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Правительства Москвы отчитался об обнаружении 250 тысяч автомобилистов на дорогах Москвы в течение дня. Об этом сообщает Telegram-канал московского Дептранса.

Как сообщалось ранее, с 22 апреля для контроля соблюдения пропускного режима среди водителей будут использоваться камеры фото- и видеофиксации. Также к поискам нарушителей подключится дорожно-патрульная служба Госавтоинспекции.

Владельцы автомобилей получат напоминания о необходимости получить цифровой пропуск, сообщает столичный департамент.

Напомним, что с 15 апреля в московском регионе ввели систему пропусков. Жители региона должны получить 16-значный код, который дает право поездок на личном и общественном транспорте по уважительной причине.

Ранее сообщалось, что нарушителей пропускного режима ждет штраф в размере 5 тысяч рублей. Отмечается, что при этом транспортное средство не будут эвакуировать на штрафстоянку. Водителей без пропуска просто попросят вернуться к месту фактического проживания. Несоблюдение данной просьбы чревато повторным штрафом. Кроме того, в некоторых случаях может действовать статья о неповиновении сотруднику полиции.