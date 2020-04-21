Тела двух подростков обнаружены в подъезде жилого дома в Москве

Москва, 21 апреля. Тела двух несовершеннолетних найдены в подъезде многоэтажного дома в Москве. Рядом с останками подростков 16 и 17 лет был обнаружен пакетик с неустановленным белым порошком. Содержимое отправлено на экспертизу.

Страшная находка был обнаружена в подъезде многоквартирного дома на Ленинском проспекте. По имеющейся информации, погибшие школьники учились в разных образовательных учреждения, однако часто общались. Несколько дней назад один из друзей предложил своему товарищу попробовать белый порошок. 16-летний юноша вышел из дома вечером 20 апреля, после чего родители потеряли с ним связь.

Мама одного из ребят всю ночь разыскивала сына и даже навещала родителей его товарища, который также не вернулся домой, передает телеканал «360».

Тела подростков обнаружили жильцы дома утром 21 апреля между пятым и шестым этажами подъезда. Предполагается, что причиной смерти стала передозировка неустановленным веществом. Родители сообщили полиции, что дети раньше не употребляли наркотики.