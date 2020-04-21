Двое молодых людей забили до смерти прохожего в Подмосковье

Москва, 21 апреля. Правоохранители задержали двух хулиганов, которые до смерти забили мужчину в Ногинске. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ по Московской области.

По имеющейся информации, преступление произошло 17 апреля. Двое молодых людей на спор нанесли множественные удары руками и ногами мимо проходящему незнакомцу, после чего скрылись с места преступления. Потерпевший мужчина добрался до своей квартиры, где скончался от полученных травм, передает РИАМО.

«По данным эксперта, смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы», – говорится в сообщении.

Правоохранители оперативно задержали подозреваемых, ими оказались 20-летний и 19-летний жители Богородского городского округа. В ближайшее время им будут предъявлены обвинения.

В данный момент полицейские устанавливают подробности случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.