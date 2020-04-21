Коронавирус за сутки выявили у 718 жителей Московской области

Москва, 21 апреля. Коронавирусную инфекцию за сутки обнаружили еще у 718 жителей Подмосковья. Общее число случаев заражения в регионе достигло 5959. Об этом сообщили в оперативном штабе по коронавирусу.

С начала эпидемии в Московской области побороли болезнь и были выписаны из медицинских учреждений 186 пациентов, 49 человек скончались, передает РИАМО.

Всего в РФ на данный момент зарегистрировано 52763 случая инфицирования опасной коронавирусной инфекцией. За весь период эпидемии зафиксировано 456 летальных случаев, выздоровели 3873 человека.

Ранее семь медицинских учреждений в Подмосковье были перепрофилированы для приема пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Напомним, что в Москве и области действует режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Выходить на улицу можно лишь для того, чтобы сходить в аптеку или за продуктами. Кроме того, с 15 февраля введен пропускной режим для передвижения на общественном или личном транспорте.