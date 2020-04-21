Москвичи старше 65 лет могут получить пропуск для поездок на дачу и в больницу

Москва, 21 апреля. Жителям столицы старше 65 лет разрешили оформлять цифровые пропуска для поездок на дачу или в больницу. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«Могут оформить цифровой пропуск по медицинским целям, если необходимо. И получить пропуск, если необходимо переместиться и самоизолироваться на дачу, одноразовый пропуск», — заявил Немерюк.

Он подчеркнул, что данная возрастная категория москвичей должна соблюдать дополнительные меры безопасности, передает «Парламентская газета».

«Понятно, что сейчас по количеству заболевших примерно равные пропорции — введенные меры позволяют говорить о том, что нам пока удается их сберечь», — пояснил Немерюк.

Напомним, что режим пропусков был введен в Москве и области 15 апреля. Разрешительные бумаги необходимо получать для передвижения на общественном или личном транспорте. Кроме того, гражданам необходимо иметь цифровые пропуска для поездок на велосипеде и самокате.

За минувшие сутки в столице были официально зарегистрированы 3083 новых случая заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных достигло 29433 человек.