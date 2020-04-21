Москвичей с ОРВИ будут штрафовать за нарушение режима самоизоляции

Москва, 21 апреля. Нарушивших карантин москвичей с ОРВИ будут штрафовать наравне с зараженными коронавирусной инфекцией. Об этом заявил депутат Московской городской думы Кирилл Щитов.

«Их передвижение можно будет проконтролировать и применить меры административного воздействия, как и для других нарушителей предписанного врачами режима строгой самоизоляции», — заявил Щитов.

В сообщении отмечается, что заболевшие ОРВИ горожане будут иметь предписание главного санитарного врача на обязательную самоизоляцию. Таким образом, на них распространятся все те же правила, что и на нарушителей карантина с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Кроме того, таких граждан могут госпитализировать в инфекционную больницу или поместить в обсерватор.

Ранее сообщалось, что руководство столицы в рамках борьбы с коронавирусом приравняло людей с признаками ОРВИ к пациентам с опасной коронавирусной инфекцией. Соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин. В документе говорится, что за местонахождением горожан с острыми респираторными вирусными инфекциями будут следить при помощи технологий электронного мониторинга. Отмечается, что зараженным разрешено посещать в больницу, если они оформят цифровой пропуск, передает телеканал «360».