Подмосковные кафе держат удар коронавируса

Кафе быстрого питания «ПомПончик» в подмосковном поселке Ржавки открыто для посетителей даже во время карантина. В само заведение попасть нельзя, но сделать заказ и забрать его возможно только через маленькое окно или интернет-сайт. Кафе посетил корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН).

При входе на кухню на меня надели халат, дали вымыть и продезинфицировать руки. Все работницы на кухне были в масках и перчатках. На каждой раковине на кухне и в туалете стоит бутылка антисептика, им руки обрабатывают после мытья. Несмотря на то, что повара не контактируют с посетителями, они все равно носят средства защиты.

При входе в помещение работникам измеряют температуру и обрабатывают руки. Ходить в уличной одежде по кухне запрещено, подходить к кассе без перчаток и маски — тоже. На время введения карантина в двери кафе вырезали дверцу, которая поднимается и опускается. Предполагается, что через нее посетители могут сделать заказ, не заразив кассира.

«Мы успели закупиться средствами защиты, так что у нас всего с достатком. До этого повара и так работали в перчатках, поэтому их у нас много, маски тоже успели закупить до того, как все началось, — рассказала директор кафе Татьяна. — Процент посещений определенно снизился, но насколько — пока сказать сложно. Думаю, к концу месяца все станет ясно. Сейчас люди пытаются сэкономить свой бюджет, так как пока не понятно, насколько затянулась эта ситуация».

В кафе появились новые меры предосторожности: дополнительная уборка помещений, дезинфекция всех поверхностей, защитные перчатки и маски. Обязательна санобработка тамбура, куда имеется доступ гостям, — каждые два часа.

Все без исключения работники проверяются на температуру и симптомы ОРВИ, а информация о состоянии здоровья заносится в специальный журнал. Если есть какие-то недомогания, сотрудник не допускается к работе.

В ассортименте «ПомПончика» пельмени и вареники, которые делаются на месте, в холодном цехе кафе. В меню чебуреки, каши, супы, холодные и горячие напитки, картофель фри, наггетсы и пончики. Почти все полуфабрикаты работники делают сами, замешивают тесто, формируют пельмени и чебуреки, затем все это готовится и подается гостям. Кроме того, в кафе торгуют замороженными полуфабрикатами.

Средний чек составляет 250–350 рублей, это ниже, чем в среднем по району, так что клиентов много. Кафе работает круглосуточно, поэтому там много водителей и работников круглосуточных служб.

Снижение числа посетителей и, соответственно, выручки могло бы добить заведение, но, по словам директора Татьяны, владелец помещения к сложившейся ситуации отнесся с пониманием и снизил арендную плату, чтобы кафе продолжало работать.

«Мы держимся, несмотря ни на что. Мы нужны клиентам, а клиенты нужны нам. Будем держаться друг за друга, и тогда мы все выстоим», — уверенно говорит Татьяна на прощание.

Напомним, согласно постановлению, опубликованному на сайте правительства Подмосковья, с 28 марта кафе в регионе работают только навынос или закрываются. При этом, по оценке Федерации рестораторов и отельеров (ФРИО), 90% ресторанов и кафе в Москве и Московской области могут не открыться после того, как будут отменены меры по борьбе с распространением коронавируса. Впрочем, специалисты полагают, что негативные прогнозы касаются люксовых категорий общепита, а вот недорогие кафе выживут.