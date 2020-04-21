Москвичам объяснили, как оформить спецпропуск и прикрепить к нему «Стрелку»

Москва, 21 апреля. Для жителей Москвы и области разработали пошаговую инструкцию по оформлению цифровых пропусков для передвижения на общественном или личном транспорте.

Цифровой пропуск необходим горожанам, которые собираются отправиться на транспорте на расстояние дальше 500 метров от дома. После оформления необходимых бумаг им выдадут QR-код, который необходимо иметь при себе на любом носителе. Отмечается, что проще всего оформить спецпропуск через сайт «Госуслуги СТОП Коронавирус» в разделе «Мобильный пропуск». Кроме того, одноименное приложение доступно на смартфонах.

При оформлении нужно указать данные своей социальной карты, «Стрелки» или «Тройки». У вас должна быть не только карта, но и СНИЛС. Данные нужно вносить в специальные поля на сайте. В приложении «Госуслуги СТОП Коронавирус» они отдельные для каждого пластикового носителя.

Напомним, что режим пропусков был введен в Москве и области 15 апреля. Перемещаться пешком пока можно без специального разрешения, однако при этом необходимо строго соблюдать все установленные правила и ограничения. С 22 апреля оплатить проезд в общественном транспорте можно только с помощью электронных карт, привязанных к пропуску.

Если у вас все же возникли трудности с оформлением цифрового пропуска, то телеканал «360» опубликовал специальную видеоинструкцию.