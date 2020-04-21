Власти считают преждевременным обсуждать смягчение ограничительных мер в Москве

Москва, 21 апреля. Правительство Москвы считает преждевременным обсуждение вопроса о смягчении ограничительных мер по коронавирусу до 30 апреля. Об этом заявил заместитель руководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

По его словам, к обсуждению вопроса можно будет приступить не раньше, чем 30 апреля, когда у властей будет информация о заболевших и выздоровевших пациентах с коронавирусной инфекцией.

«Сейчас пока рано обсуждать тему смягчения мер ограничения», — заявил Немерюк.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в Москве были официально зарегистрированы более трех тысяч новых случаев заражения опасной коронавирусной инфекцией. Общее число инфицированных за сутки в России возросло на 5642 человека. Всего на территории страны зафиксированы 52763 подтвержденных случая коронавирусной инфекции. С начала пандемии 456 человек скончались.

Напомним, мэр Москвы Сергей Собянин 29 марта расширил режим повышенной готовности для профилактики распространения коронавирусной инфекции. Введенные меры предусматривают режим самоизоляции для граждан всех возрастов. Горожанам запрещено покидать свои дома без крайней необходимости. Исключением являются случаи, кода нужно сходить в аптеку или за продуктами.