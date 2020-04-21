В Москве не планируют вводить спецпропуска для пешеходов

Москва, 21 апреля. Правительство столицы пока не намерено вводить пропуска на передвижение для пешеходов, но советует горожанам всегда носить с собой паспорт. Об этом заявил первый замруководителя аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк.

«Введения пропусков именно для пешеходов в планах у нас не было», — заявил Немерюк.

Также руководство столицы отметило, что горожане могут оформить разовый цифровой пропуск для передвижения по столице за два дня.

«Пропуск можно получить заранее, на разовую дату, он будет действовать с 00.00 до 00.00. Максимум за два дня», — подчеркнул он.

Он также добавил, что оформлять специальный цифровой пропуск необходимо для передвижения по городу на велосипеде, самокате или мопеде. На эти транспортные средства распространяются те же правила, что и для поездки на общественном транспорте или личном авто.

Ранее начальник главного контрольного управления Москвы Евгений Данчиков заявлял, что в соответствии с законодательством гражданину желательно иметь при себе паспорт, чтобы сотрудник правоохранительных органов мог идентифицировать его личность на месте.